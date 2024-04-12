Потримай Яков Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Потримай Тимофей Афанасьевич
Мать: Анна Петровна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Потримай Авдотья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Потримай Терентий Яковлевич
Мать ребёнка: Потримай Авдотья
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Потримай Авдотья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Потримай Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Потримай Авдотья
Рождение ребёнка
1821
Сын: Потримай Леонтий Яковлевич
Мать ребёнка: Потримай Авдотья
Смерть
1846