Потримай Яков Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай Яков Тимофеевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1781

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Потримай Тимофей Афанасьевич

Мать: Анна Петровна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Потримай Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Потримай Авдотья

Рождение ребёнка
1811

Сын: Потримай Терентий Яковлевич

Мать ребёнка: Потримай Авдотья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Потримай Лука Яковлевич

Мать ребёнка: Потримай Авдотья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Потримай Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Потримай Авдотья

Рождение ребёнка
1821

Сын: Потримай Леонтий Яковлевич

Мать ребёнка: Потримай Авдотья

Смерть
1846
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