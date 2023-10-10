Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Потримай Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Потримай Тимофей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Колодная Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Потримай Тимофей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Потримай Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Потримай Тимофей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Потримай Ефим Тимофеевич

Отец ребёнка: Потримай Тимофей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Харитина Тимофеевна

Отец ребёнка: Потримай Тимофей Афанасьевич

Рождение ребёнка
10.08.1790

Дочь: Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Потримай Тимофей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Потримай Тимофей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Потримай Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Потримай Тимофей Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потримай Тимофей Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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