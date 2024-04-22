Караштин Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения29.07.1899
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1899
Отец: Караштин Иван Иванович
Бракосочетание
02.11.1917
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
10.11.1918
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Караштина Павлина Александровна
Рождение ребёнка
18.10.1920
Рождение ребёнка
23.11.1921
Рождение ребёнка
19.08.1927
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
17.08.1932
Рождение ребёнка
07.09.1938
Военная служба
08.09.1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Сосновский РВК
Образование
Неизвестно
Грамотный
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: На войне, пропал без вести