Караштин Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштин Степан Иванович

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.07.1899

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1865 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1899

Отец: Караштин Иван Иванович

Мать: Караштина Татьяна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
02.11.1917

Жена: Караштина Павлина Александровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
10.11.1918

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Караштина Павлина Александровна

Рождение ребёнка
18.10.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Павлина Александровна

Рождение ребёнка
23.11.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Павлина Александровна

Рождение ребёнка
19.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Павлина Александровна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Павлина Александровна

Рождение ребёнка
17.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Павлина Александровна

Рождение ребёнка
07.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Павлина Александровна

Военная служба
08.09.1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Сосновский РВК
Образование
Неизвестно
Грамотный
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: На войне, пропал без вести
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