Сюраева Марья Степановна
женский, родилась Около 1775
умерла Неизвестно
Дети
(Сюраева) Татьяна НиколаевнаОколо 1780 г.р.
(Сюраева) Домна НиколаевнаОколо 1786 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Сюраева) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Сюраев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: (Сюраева) Домна Николаевна
Отец ребёнка: Сюраев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: (Сюраева) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Сюраев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Сюраев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Сюраев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Сюраев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Сюраев Спиридон Николаев / Мирон Николаев
Отец ребёнка: Сюраев Николай Иванович
Смерть
Неизвестно