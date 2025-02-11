Сюраева Марья Степановна Около 1775 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюраева Марья Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1775

умерла Неизвестно

Дети
(Сюраева) Татьяна НиколаевнаОколо 1780 г.р.
(Сюраева) Домна НиколаевнаОколо 1786 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Сюраева) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Сюраев Николай Иванович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: (Сюраева) Домна Николаевна

Отец ребёнка: Сюраев Николай Иванович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: (Сюраева) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Сюраев Николай Иванович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1799

Сын: Сюраев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Сюраев Николай Иванович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1805

Сын: Сюраев Анисим Николаевич

Отец ребёнка: Сюраев Николай Иванович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Сюраев Степан Николаевич

Отец ребёнка: Сюраев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Сюраев Спиридон Николаев / Мирон Николаев

Отец ребёнка: Сюраев Николай Иванович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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