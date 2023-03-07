Сюраев Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти11.01.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Сюраев Николай Иванович
Мать: Сюраева Марья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Сюраева Настасья (Наталья) Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Сюраева Настасья (Наталья) Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Сюраев Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Сюраева Настасья (Наталья) Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Сюраев Александр (Алексей) Михайлович
Мать ребёнка: Сюраева Настасья (Наталья) Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1866