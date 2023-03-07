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Сюраев Михаил Николаевич

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Место рождения

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

11.01.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Сюраев Николай Иванович

Мать: Сюраева Марья Степановна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Сюраева Настасья (Наталья) Филипповна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Сюраева Настасья (Наталья) Филипповна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Сюраев Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Сюраева Настасья (Наталья) Филипповна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Сюраев Александр (Алексей) Михайлович

Мать ребёнка: Сюраева Настасья (Наталья) Филипповна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюраева Настасья (Наталья) Филипповна

Смерть
11.01.1866
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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