(Сюраева) Татьяна Михайловна 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

(Сюраева) Татьяна Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1825, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Сюраев Михаил Николаевич1799 г.р.
Мать
Сюраева Наталья Филипповна / Анастасия Филиппова1799 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Сюраев Михаил Николаевич

Мать: Сюраева Наталья Филипповна / Анастасия Филиппова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Смерть
Неизвестно

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