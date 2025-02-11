(Сюраева) Татьяна Михайловна
женский, родилась 1825, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСюраев Михаил Николаевич1799 г.р.
МатьСюраева Наталья Филипповна / Анастасия Филиппова1799 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно