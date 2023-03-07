Сюраев Спиридон (Мирон) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюраев Спиридон (Мирон) Николаевич

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Место рождения

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Сюраев Николай Иванович

Мать: Сюраева Марья Степановна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Сюраев Яков (Спиридонович)

Мать ребёнка: Сюраева Вера Павловна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Сюраев Силантий Спиридонович

Мать ребёнка: Сюраева Вера Павловна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Матрена Спиридоновна

Мать ребёнка: Сюраева Вера Павловна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Сюраев Игнатий Спиридонович

Мать ребёнка: Сюраева Вера Павловна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюраева Вера Павловна

Смерть
Неизвестно
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