Сюраев Спиридон (Мирон) Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Сюраев Николай Иванович
Мать: Сюраева Марья Степановна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Сюраев Яков (Спиридонович)
Мать ребёнка: Сюраева Вера Павловна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Сюраев Силантий Спиридонович
Мать ребёнка: Сюраева Вера Павловна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Матрена Спиридоновна
Мать ребёнка: Сюраева Вера Павловна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Сюраев Игнатий Спиридонович
Мать ребёнка: Сюраева Вера Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сюраева Вера Павловна
Смерть
Неизвестно