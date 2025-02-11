Сюраев Анисим Николаевич
мужской, родился 1805, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 14.09.1877, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСюраев Николай ИвановичОколо 1766 г.р.
МатьСюраева Марья СтепановнаОколо 1775 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Сюраев Николай Иванович
Мать: Сюраева Марья Степановна
Дочь: (Сюраева) Пелагея Анисимовна
Мать ребёнка: Сюраева Ксения Федоровна / Аксинья Фёдорова
Сын: Сюраев Василий Старший Анисимович
Мать ребёнка: Сюраева Ксения Федоровна / Аксинья Фёдорова
Дочь: (Сюраева) Степанида Анисимовна
Мать ребёнка: Сюраева Ксения Федоровна / Аксинья Фёдорова
Мать ребёнка: Сюраева Ксения Федоровна / Аксинья Фёдорова
Дочь: (Сюраева) Софья Анисимовна
Мать ребёнка: Сюраева Ксения Федоровна / Аксинья Фёдорова
Сын: Сюраев Василий Младший Анисимович
Мать ребёнка: Сюраева Ксения Федоровна / Аксинья Фёдорова