Сюраев Анисим Николаевич 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюраев Анисим Николаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1805, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 14.09.1877, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сюраев Николай ИвановичОколо 1766 г.р.
Мать
Сюраева Марья СтепановнаОколо 1775 г.р.
Супруги
Сюраева Ксения Федоровна / Аксинья Фёдорова1808 г.р.
Дети
(Сюраева) Пелагея Анисимовна1830 г.р.
Сюраев Василий Старший Анисимович1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Сюраев Николай Иванович

Мать: Сюраева Марья Степановна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюраева Ксения Федоровна / Аксинья Фёдорова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Сюраева) Пелагея Анисимовна

Мать ребёнка: Сюраева Ксения Федоровна / Аксинья Фёдорова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Сюраев Василий Старший Анисимович

Мать ребёнка: Сюраева Ксения Федоровна / Аксинья Фёдорова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Сюраева) Степанида Анисимовна

Мать ребёнка: Сюраева Ксения Федоровна / Аксинья Фёдорова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Сын: Сюраев Федор Анисимович

Мать ребёнка: Сюраева Ксения Федоровна / Аксинья Фёдорова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Сюраева) Софья Анисимовна

Мать ребёнка: Сюраева Ксения Федоровна / Аксинья Фёдорова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Сюраев Василий Младший Анисимович

Мать ребёнка: Сюраева Ксения Федоровна / Аксинья Фёдорова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Смерть
14.09.1877
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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