Сюраева Ксения (Аксинья) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти20.08.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Пелагея Анисимовна
Отец ребёнка: Сюраев Анисим Николаевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Сюраев Василий Анисимович
Отец ребёнка: Сюраев Анисим Николаевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Сюраев Анисим Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Софья Анисимовна
Отец ребёнка: Сюраев Анисим Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Степанида Анисимовна
Отец ребёнка: Сюраев Анисим Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Сюраев Василий Анисимович
Отец ребёнка: Сюраев Анисим Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1871