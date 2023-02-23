Сюраева Ксения (Аксинья) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСюраева Ксения (Аксинья) Федоровна

Сюраева Ксения (Аксинья) Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

20.08.1871

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Пелагея Анисимовна

Отец ребёнка: Сюраев Анисим Николаевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Сюраев Василий Анисимович

Отец ребёнка: Сюраев Анисим Николаевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Сюраев Федор Анисимович

Отец ребёнка: Сюраев Анисим Николаевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Софья Анисимовна

Отец ребёнка: Сюраев Анисим Николаевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Степанида Анисимовна

Отец ребёнка: Сюраев Анисим Николаевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Сюраев Василий Анисимович

Отец ребёнка: Сюраев Анисим Николаевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюраев Анисим Николаевич

Смерть
20.08.1871
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close