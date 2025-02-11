Мухатаев Василий I Епифанович 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Мухатаев Василий I Епифанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1836, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Мухатаев Епифан Агафонович1816 г.р.
Мать
Мухатаева (Долгополова) Дарья Дарья/Федосья/Евсигнея Гаврииловна1812 г.р.
Супруги
Мухатаева Елизавета ИосифовнаНеизвестно г.р.
Дети
(Мухатаева) Елизавета Васильевна23.05.1861 г.р.
Мухатаев Фёдор Васильевич29.01.1864 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Мухатаев Епифан Агафонович

Мать: Мухатаева (Долгополова) Дарья Дарья/Федосья/Евсигнея Гаврииловна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухатаева Елизавета Иосифовна

Рождение ребёнка
23.05.1861

Дочь: (Мухатаева) Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Мухатаева Елизавета Иосифовна

Рождение ребёнка
29.01.1864

Сын: Мухатаев Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Мухатаева Елизавета Иосифовна

Рождение ребёнка
27.02.1866

Сын: Мухатаев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Мухатаева Елизавета Иосифовна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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