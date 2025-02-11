Мухатаев Василий I Епифанович
мужской, родился 1836, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецМухатаев Епифан Агафонович1816 г.р.
Супруги
Мухатаева Елизавета ИосифовнаНеизвестно г.р.
Дети
(Мухатаева) Елизавета Васильевна23.05.1861 г.р.
Мухатаев Фёдор Васильевич29.01.1864 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1836
Отец: Мухатаев Епифан Агафонович
Мать: Мухатаева (Долгополова) Дарья Дарья/Федосья/Евсигнея Гаврииловна
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1861
Дочь: (Мухатаева) Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Мухатаева Елизавета Иосифовна
Рождение ребёнка
29.01.1864
Сын: Мухатаев Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Мухатаева Елизавета Иосифовна
Рождение ребёнка
27.02.1866
Сын: Мухатаев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Мухатаева Елизавета Иосифовна
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно