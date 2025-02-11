Мухатаева (Долгополова) Дарья Дарья/Федосья/Евсигнея Гаврииловна 1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Мухатаева (Долгополова) Дарья Дарья/Федосья/Евсигнея Гаврииловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1812

умерла 01.11.1862, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Супруги
Мухатаев Епифан Агафонович1816 г.р.
Дети
Мухатаев Василий I Епифанович1836 г.р.
Вислоушкина (?) (Мухатаева) Ефросинья Епифановна1837 г.р.
Показать еще 8
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухатаев Епифан Агафонович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Мухатаев Василий I Епифанович

Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Вислоушкина (?) (Мухатаева) Ефросинья Епифановна

Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
16.12.1840

Сын: Мухатаев Пётр Епифанович

Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Мухатаев Антон Епифанович

Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
15.08.1846

Дочь: (Мухатаева) Наталья Епифановна

Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мухатаев Василий Ii Епифанович

Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
?.07.1850

Сын: Мухатаев Гавриил Епифанович

Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1853

Сын: Мухатаев Алексей Епифанович

Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Мухатаева) Татьяна Епифановна

Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Смерть
01.11.1862
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1865

Сын: Мухатаев Иван Епифанович

Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.