Мухатаева (Долгополова) Дарья Дарья/Федосья/Евсигнея Гаврииловна
женский, родилась 1812
умерла 01.11.1862, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Мухатаев Василий I Епифанович
Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович
Дочь: Вислоушкина (?) (Мухатаева) Ефросинья Епифановна
Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович
Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович
Сын: Мухатаев Антон Епифанович
Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович
Дочь: (Мухатаева) Наталья Епифановна
Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович
Сын: Мухатаев Василий Ii Епифанович
Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович
Сын: Мухатаев Гавриил Епифанович
Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович
Сын: Мухатаев Алексей Епифанович
Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович
Дочь: (Мухатаева) Татьяна Епифановна
Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович
Отец ребёнка: Мухатаев Епифан Агафонович