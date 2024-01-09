Алексеева Надежда Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Романова Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
1957
Отец ребёнка: Алексеев Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Романова Глафира Федоровна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Романов Александр Федорович
Отец ребёнка: Алексеев Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Романова Валентина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно