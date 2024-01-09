Алексеева Надежда Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Надежда Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Алексеев Никита Алексеевич

Мать: Алексеева Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Романова Лидия Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1957

Сын: Романов Леонид Федорович

Отец ребёнка: Алексеев Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Романова Глафира Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1963

Сын: Романов Александр Федорович

Отец ребёнка: Алексеев Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Романова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Федор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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