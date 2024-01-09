Алексеев Никита Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1904
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1904
Рождение ребёнка
25.01.1930
Дочь: Алексеева Зинаида Никитична
Рождение ребёнка
10.07.1932
Дочь: Алексеева Юлия Никитична
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Алексеева Надежда Никитична
Мать ребёнка: Алексеева Матрона Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941