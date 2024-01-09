Алексеев Никита Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Никита Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1904

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1904

Отец: Николаев алексей николаевич

Мать: Николаева Анна Петровна

Рождение ребёнка
25.01.1930

Дочь: Алексеева Зинаида Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1932

Дочь: Алексеева Юлия Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Алексеева Надежда Никитична

Мать ребёнка: Алексеева Матрона Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Матрона Алексеевна

Смерть
1941
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