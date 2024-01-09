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Николаев алексей николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1875

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1875

Отец: Николаев николай николаевич

Мать: Алексеева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
29.05.1904

Сын: Алексеев Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Николаева Анна Петровна

Рождение ребёнка
13.09.1906

Дочь: Алексеева Евфимия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1910

Сын: Алексеев Роман Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1911

Дочь: Алексеева Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1916

Сын: Алексеев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1921

Сын: Алексеев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анна Петровна

Смерть
1945
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