Николаев алексей николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1875
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1875
Рождение ребёнка
29.05.1904
Сын: Алексеев Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Николаева Анна Петровна
Рождение ребёнка
13.09.1906
Дочь: Алексеева Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
02.11.1910
Сын: Алексеев Роман Алексеевич
Рождение ребёнка
12.07.1911
Дочь: Алексеева Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
15.10.1916
Сын: Алексеев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
20.02.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анна Петровна
Смерть
1945