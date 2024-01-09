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Романова Лидия Федоровна
Романова Лидия Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Дата смерти
1972
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Алексеева Надежда Никитична
1935 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: не указан
Мать:
Алексеева Надежда Никитична
Смерть
1972
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