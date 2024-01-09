Романова Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова Лидия Федоровна

Романова Лидия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: Алексеева Надежда Никитична

Смерть
1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close