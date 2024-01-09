Романов Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Романова Поздеева Лидия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1999
Дочь: Романова Ольга Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Белоусова Людмила Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Римма Фокеевна