Романов Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: не указан

Мать: Алексеева Надежда Никитична

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Романова Поздеева Лидия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1999

Дочь: Романова Ольга Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Белоусова Людмила Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Римма Фокеевна

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