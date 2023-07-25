Месилова (Ерёмина) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Месилова (Ерёмина) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1951

Отец: Полуяктов Иван Петрович

Мать: Ерёмина Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Месилов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Месилов Александр Александрович

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Месилов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Месилов Александр Александрович

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Месилов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Месилов Александр Александрович

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Месилов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Месилов Александр Александрович

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Месилов Иван Александрович

Отец ребёнка: Месилов Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Месилов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Месилов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Месилов Александр Александрович

Рождение ребёнка
04.02.1969

Дочь: Месилова Лариса Александровна

Отец ребёнка: Месилов Александр Александрович

Смерть
Неизвестно

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