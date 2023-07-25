Месилова (Ерёмина) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Месилов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Месилов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Месилов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Месилов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Месилов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Месилов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Месилов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Месилов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Месилов Иван Александрович
Отец ребёнка: Месилов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Месилов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Месилов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1969
Дочь: Месилова Лариса Александровна
Отец ребёнка: Месилов Александр Александрович
Смерть
Неизвестно