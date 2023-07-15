Полуяктов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуяктов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1910

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1951

Дочь: Месилова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Ерёмина Александра Андреевна

Рождение ребёнка
04.09.1953

Дочь: Есарева Вера Ивановна

Мать ребёнка: Ерёмина Александра Андреевна

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полуяктов Игорь Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1954
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