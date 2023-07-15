Полуяктов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1910
Дата смерти1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1951
Дочь: Месилова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Ерёмина Александра Андреевна
Рождение ребёнка
04.09.1953
Дочь: Есарева Вера Ивановна
Мать ребёнка: Ерёмина Александра Андреевна
Космакова, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1954