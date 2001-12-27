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Ерёмина Александра Андреевна

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Место рождения

Космакова, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

22.05.1915

Дата смерти

27.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1915

Отец: Ерёмин Андрей Ильич

Мать: Ерёмина Аграпена Михайловна

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.11.1934

Дочь: Куликова (Ерёмина) Мария Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.02.1937

Дочь: Ярышева (Ерёмина) Галина Петровна

Отец ребёнка: Калясников Петр Ильич

Рождение ребёнка
08.04.1939

Дочь: Месилова (Ерёмина) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Калясников Петр Ильич

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1951

Дочь: Месилова (Ерёмина) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Полуяктов Иван Петрович

Рождение ребёнка
04.09.1953

Дочь: Есарева (Ерёмина) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Полуяктов Иван Петрович

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Смерть
27.12.2001

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