Ерёмина Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения22.05.1915
Дата смерти27.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1915
Отец: Ерёмин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
22.11.1934
Дочь: Куликова (Ерёмина) Мария Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.02.1937
Дочь: Ярышева (Ерёмина) Галина Петровна
Отец ребёнка: Калясников Петр Ильич
Рождение ребёнка
08.04.1939
Дочь: Месилова (Ерёмина) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Калясников Петр Ильич
Рождение ребёнка
08.03.1951
Дочь: Месилова (Ерёмина) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Полуяктов Иван Петрович
Рождение ребёнка
04.09.1953
Дочь: Есарева (Ерёмина) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Полуяктов Иван Петрович
Смерть
27.12.2001