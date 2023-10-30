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Месилов Александр Александрович

Место рождения

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

13.11.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.02.1969

Дочь: Месилова Лариса Александровна

Мать ребёнка: Месилова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Месилов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Месилова Любовь Ивановна

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Месилов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Месилова Любовь Ивановна

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Месилов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Месилова Любовь Ивановна

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Месилов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Месилова Любовь Ивановна

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Месилов Иван Александрович

Мать ребёнка: Месилова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Месилов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Месилова Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Месилова Любовь Ивановна

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