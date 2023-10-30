Месилов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения13.11.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1969
Дочь: Месилова Лариса Александровна
Мать ребёнка: Месилова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Месилов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Месилова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Месилов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Месилова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Месилов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Месилова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Месилов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Месилова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Месилов Иван Александрович
Мать ребёнка: Месилова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Месилов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Месилова Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Месилова Любовь Ивановна