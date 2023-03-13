Куликова Настасья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Настасья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликовъ Андреянъ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Куликовъ Федоръ

Отец ребёнка: Куликовъ Андреянъ

Рождение ребёнка
1766

Сын: Куликовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Куликовъ Андреянъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1792
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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