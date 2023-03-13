Куликова Настасья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликовъ Андреянъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Куликовъ Федоръ
Отец ребёнка: Куликовъ Андреянъ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Куликовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Куликовъ Андреянъ
Смерть
1792