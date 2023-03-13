Куликовъ Андреянъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Куликовъ Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Сын: Куликовъ Федоръ
Мать ребёнка: Куликова Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1766
Сын: Куликовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Куликова Настасья Григорьева
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан