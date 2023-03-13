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Куликовъ Андреянъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Куликовъ Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Настасья Григорьева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Куликовъ Федоръ

Мать ребёнка: Куликова Настасья Григорьева

Рождение ребёнка
1766

Сын: Куликовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Куликова Настасья Григорьева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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