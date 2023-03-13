Куликовъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликовъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Куликовъ Андреянъ

Мать: Куликова Настасья Григорьева

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Куликова Марфа Епифанова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Куликовъ Ефимъ

Мать ребёнка: Куликова Марфа Епифанова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Куликова Марфа Епифанова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Марфа Епифанова

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