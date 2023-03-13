Куликовъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Куликовъ Андреянъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Куликова Марфа Епифанова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Куликовъ Ефимъ
Мать ребёнка: Куликова Марфа Епифанова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Куликова Марфа Епифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Марфа Епифанова