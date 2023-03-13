Куликова Марфа Епифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Марфа Епифанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Куликова) Марья

Отец ребёнка: Куликовъ Федоръ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Куликовъ Ефимъ

Отец ребёнка: Куликовъ Федоръ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Куликова) Наталья

Отец ребёнка: Куликовъ Федоръ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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