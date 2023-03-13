Куликова Марфа Епифанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Куликова) Марья
Отец ребёнка: Куликовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Куликовъ Ефимъ
Отец ребёнка: Куликовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Куликова) Наталья
Отец ребёнка: Куликовъ Федоръ