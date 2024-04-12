Малыгин Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Малыгин Андрей Хрисанфович
Мать: Малыгина Анна Петровна
Бракосочетание
28.07.1840
Жена: Малыгина Домна Федорова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Надежда Александровна
Мать ребёнка: Малыгина Домна Федорова
Рождение ребёнка
18.06.1846
Сын: Малыгин Петр Александрович
Мать ребёнка: Малыгина Домна Федорова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марья Александровна
Мать ребёнка: Малыгина Домна Федорова
Рождение ребёнка
28.08.1854
Дочь: Любовь Александровна
Мать ребёнка: Малыгина Домна Федорова
Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно