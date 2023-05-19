Малыгина (-) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (-) Анна Петровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Акулина Андреевна

Отец ребёнка: Малыгин Андрей Хрисанфович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Малыгина Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Малыгин Андрей Хрисанфович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Малыгин Андрей Хрисанфович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Воронцова Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Малыгин Андрей Хрисанфович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Малыгин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Малыгин Андрей Хрисанфович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Малыгин Илья Андреевич

Отец ребёнка: Малыгин Андрей Хрисанфович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Андрей Хрисанфович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно