Малыгина (-) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Акулина Андреевна
Отец ребёнка: Малыгин Андрей Хрисанфович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Малыгина Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Малыгин Андрей Хрисанфович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Малыгин Андрей Хрисанфович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Воронцова Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Малыгин Андрей Хрисанфович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Малыгин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Малыгин Андрей Хрисанфович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Малыгин Андрей Хрисанфович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно