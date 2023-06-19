Малыгина (Малыгина) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Малыгин Андрей Хрисанфович
Мать: Малыгина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Малыгин Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
20.01.1836
Сын: Малыгин Григорий Егорович
Отец ребёнка: Малыгин Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
09.06.1843
Отец ребёнка: Малыгин Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
12.05.1846
Сын: Малыгин Константин Егорович
Отец ребёнка: Малыгин Егор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно