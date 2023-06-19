Малыгина (Малыгина) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгина (Малыгина) Татьяна Андреевна

Малыгина (Малыгина) Татьяна Андреевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Малыгин Андрей Хрисанфович

Мать: Малыгина Анна Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Малыгин Василий Егорович

Отец ребёнка: Малыгин Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
20.01.1836

Сын: Малыгин Григорий Егорович

Отец ребёнка: Малыгин Егор Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.06.1843

Сын: Малыгин Петр Егорович

Отец ребёнка: Малыгин Егор Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1846

Сын: Малыгин Константин Егорович

Отец ребёнка: Малыгин Егор Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Егор Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно