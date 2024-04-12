Малыгина (Каменская) Домна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Каменская) Домна Федорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Каменский Федор Филипов

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.07.1840

Муж: Малыгин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Малыгин Александр Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1846

Сын: Малыгин Петр Александрович

Отец ребёнка: Малыгин Александр Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марья Александровна

Отец ребёнка: Малыгин Александр Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1854

Дочь: Любовь Александровна

Отец ребёнка: Малыгин Александр Андреевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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