Малыгина (Каменская) Домна Федорова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Каменский Федор Филипов
Бракосочетание
28.07.1840
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Малыгин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
18.06.1846
Сын: Малыгин Петр Александрович
Отец ребёнка: Малыгин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марья Александровна
Отец ребёнка: Малыгин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
28.08.1854
Дочь: Любовь Александровна
Отец ребёнка: Малыгин Александр Андреевич
Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно