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Кислов Пётр Яковлев

Место рождения

Тургенево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

17.08.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кислов Яков Матвеев

Мать: Афросинья Григорьева

Тургенево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кислов Иван Петров

Мать ребёнка: Кислова Стефанида Петрова

Тургенево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кислова Елена Петрова

Мать ребёнка: Кислова Стефанида Петрова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кислов Василий Петров

Мать ребёнка: Кислова Стефанида Петрова

Тургенево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
С 1862 по 1863

Дочь: Манухина (Кислова) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Кислова Стефанида Петрова

Тургенево, Домодедово, Московская область
Смерть
17.08.1905 ст.

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