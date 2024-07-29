Кислов Пётр Яковлев
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти17.08.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Кислов Яков Матвеев
Мать: Афросинья Григорьева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кислов Иван Петров
Мать ребёнка: Кислова Стефанида Петрова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кислова Елена Петрова
Мать ребёнка: Кислова Стефанида Петрова
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Кислова Стефанида Петрова
Рождение ребёнка
С 1862 по 1863
Дочь: Манухина (Кислова) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Кислова Стефанида Петрова
Смерть
17.08.1905 ст.