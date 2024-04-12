Манухина (Кислова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манухина (Кислова) Евдокия Петровна

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Место рождения

Тургенево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

С 1862 по 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1862 по 1863

Отец: Кислов Пётр Яковлев

Мать: Кислова Стефанида Петрова

Тургенево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
29.06.1881 ст.

Муж: Манухин Андрей Дмитриев

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/5dca10cf-e583-47a4-91af-fd747ecb68b7/184?center=2186+2343
Рождение ребёнка
Между 1884 и 1885

Дочь: Хахалина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Манухина Мария Андреева

Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев

Рождение ребёнка
26.12.1887

Дочь: Манухина Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев

Рождение ребёнка
15.05.1895 ст.

Сын: Манухин Василий Андреев

Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Иван

Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев

Рождение ребёнка
1900

Сын: Манухин Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев

Рождение ребёнка
28.06.1904

Сын: Манухин Сергей Андреев

Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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