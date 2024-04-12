Манухина (Кислова) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рожденияС 1862 по 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1862 по 1863
Отец: Кислов Пётр Яковлев
Бракосочетание
29.06.1881 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/5dca10cf-e583-47a4-91af-fd747ecb68b7/184?center=2186+2343
Рождение ребёнка
Между 1884 и 1885
Дочь: Хахалина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Манухина Мария Андреева
Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
26.12.1887
Дочь: Манухина Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
15.05.1895 ст.
Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1898
Сын: Иван
Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
28.06.1904
Отец ребёнка: Манухин Андрей Дмитриев
Смерть
Неизвестно