Хахалина (Манухина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хахалина (Манухина) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1884 и 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1884 и 1885

Отец: Манухин Андрей Дмитриев

Мать: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
20.12.1906

Сын: Хахалин Константин

Отец ребёнка: Хахалин Александр

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Хахалин Александр

Рождение ребёнка
20.01.1912 ст.

Сын: Хахалин Виктор

Отец ребёнка: Хахалин Александр

Смерть
Неизвестно
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