Хахалина (Манухина) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1884 и 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1884 и 1885
Отец: Манухин Андрей Дмитриев
Мать: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
20.12.1906
Сын: Хахалин Константин
Отец ребёнка: Хахалин Александр
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Хахалин Александр
Рождение ребёнка
20.01.1912 ст.
Сын: Хахалин Виктор
Отец ребёнка: Хахалин Александр
Смерть
Неизвестно