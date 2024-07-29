Кислов Яков Матвеев
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Матвей Иванов
Мать: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кислов Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Афросинья Григорьева
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Афросинья Григорьева
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Афросинья Григорьева
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Афросинья Григорьева
Смерть
Неизвестно