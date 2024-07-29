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Кислов Яков Матвеев

Место рождения

Тургенево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Матвей Иванов

Мать: Елена Иванова

Тургенево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кислов Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Афросинья Григорьева

Тургенево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кислов Степан Яковлев

Мать ребёнка: Афросинья Григорьева

Тургенево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кислов Николай Яковлев

Мать ребёнка: Афросинья Григорьева

Тургенево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кислов Спиридон Яковлев

Мать ребёнка: Афросинья Григорьева

Тургенево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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