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Афросинья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1800 по 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1800 по 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кислов Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Кислов Яков Матвеев

Тургенево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кислов Степан Яковлев

Отец ребёнка: Кислов Яков Матвеев

Тургенево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кислов Николай Яковлев

Отец ребёнка: Кислов Яков Матвеев

Тургенево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кислов Спиридон Яковлев

Отец ребёнка: Кислов Яков Матвеев

Тургенево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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