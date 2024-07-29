Афросинья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1800 по 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1800 по 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кислов Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Кислов Яков Матвеев
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Кислов Яков Матвеев
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Кислов Яков Матвеев
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Кислов Яков Матвеев
Смерть
Неизвестно