Гутова (Путилова) Стефанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти21.03.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Бракосочетание
18.01.1842
М. 18. Ж.18
Рождение ребёнка
08.11.1842
Отец ребёнка: Гутов Василий Крест. Д. М.Зарослой Павлов
Рождение ребёнка
Около 1849
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гутов Василий Крест. Д. М.Зарослой Павлов
Смерть
21.03.1844
20 лет, чахотка