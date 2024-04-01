Гутова (Путилова) Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутова (Путилова) Стефанида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

21.03.1844

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Путилов Иван Крест. Д. Ганькиной Ефимов

Мать: Путилова Ефросинья Яковоева

Бракосочетание
18.01.1842

Муж: Гутов Василий Крест. Д. М.Зарослой Павлов

М. 18. Ж.18
Рождение ребёнка
08.11.1842

Сын: Гутов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Гутов Василий Крест. Д. М.Зарослой Павлов

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Гутов Федот Крест. Д. М.Зарослой Васильев

Отец ребёнка: Гутов Василий Крест. Д. М.Зарослой Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гутов Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Гутов Василий Крест. Д. М.Зарослой Павлов

Смерть
21.03.1844
20 лет, чахотка
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