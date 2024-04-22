Путилов Иван Крест. Д. Ганькиной Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиДо 1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Путилов Федор Крест Д. Ганькиной Иванов
Мать ребёнка: Путилова Ефросинья Яковоева
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Гутова Стефанида Иванова
Мать ребёнка: Путилова Ефросинья Яковоева
Бракосочетание
17.02.1826
Новониколаевка, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
м. 33 вторым браком ж. 21 солдатская дочь
Рождение ребёнка
30.01.1832
Мать ребёнка: Путилова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
04.11.1835
Мать ребёнка: Путилова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
?.06.1837
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Путилова Евдокия Федорова
Бракосочетание
24.01.1843
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 50 третьим браком, ж. 34
Рождение ребёнка
09.05.1844
Мать ребёнка: Путилова Дарья Сильвестрова
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Мухина 1, Качкина 2 Мариамна Иванова
Мать ребёнка: Путилова Дарья Сильвестрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Путилова Ефросинья Яковоева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1876