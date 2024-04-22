Путилов Иван Крест. Д. Ганькиной Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилов Иван Крест. Д. Ганькиной Ефимов

Место рождения

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

До 1876

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Около 1762 г.р.

Жена

Около 1804 г.р.
Около 1809 г.р.
Около 1793 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Путилов Ефим Терентьев

Мать: Путилова Маремьяна Филиппова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Путилов Федор Крест Д. Ганькиной Иванов

Мать ребёнка: Путилова Ефросинья Яковоева

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Гутова Стефанида Иванова

Мать ребёнка: Путилова Ефросинья Яковоева

Бракосочетание
17.02.1826

Жена: Путилова Евдокия Федорова

Новониколаевка, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
м. 33 вторым браком ж. 21 солдатская дочь
Рождение ребёнка
30.01.1832

Сын: Путилов Василий Иванов

Мать ребёнка: Путилова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
04.11.1835

Сын: Путилов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Путилова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
?.06.1837

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Путилова Евдокия Федорова

Бракосочетание
24.01.1843

Жена: Путилова Дарья Сильвестрова

Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 50 третьим браком, ж. 34
Рождение ребёнка
09.05.1844

Сын: Путилов Николай Иванов

Мать ребёнка: Путилова Дарья Сильвестрова

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Мухина 1, Качкина 2 Мариамна Иванова

Мать ребёнка: Путилова Дарья Сильвестрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Путилова Ефросинья Яковоева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путилова Ефросинья Яковоева

Смерть
До 1876
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