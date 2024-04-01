Путилова (Архипова) Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиДо 1843
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Архипов Федор Солдат Д. Белой
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1826
Новониколаевка, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
м. 33 вторым браком ж. 21 солдатская дочь
Рождение ребёнка
30.01.1832
Отец ребёнка: Путилов Иван Крест. Д. Ганькиной Ефимов
Рождение ребёнка
04.11.1835
Отец ребёнка: Путилов Иван Крест. Д. Ганькиной Ефимов
Рождение ребёнка
?.06.1837
Дочь: (Путилова) Марфа Иванова
Отец ребёнка: Путилов Иван Крест. Д. Ганькиной Ефимов
Смерть
До 1843