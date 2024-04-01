Путилова (Архипова) Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилова (Архипова) Евдокия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

До 1843

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Архипов Федор Солдат Д. Белой

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1826

Муж: Путилов Иван Крест. Д. Ганькиной Ефимов

Новониколаевка, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
м. 33 вторым браком ж. 21 солдатская дочь
Рождение ребёнка
30.01.1832

Сын: Путилов Василий Иванов

Отец ребёнка: Путилов Иван Крест. Д. Ганькиной Ефимов

Рождение ребёнка
04.11.1835

Сын: Путилов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Путилов Иван Крест. Д. Ганькиной Ефимов

Рождение ребёнка
?.06.1837

Дочь: (Путилова) Марфа Иванова

Отец ребёнка: Путилов Иван Крест. Д. Ганькиной Ефимов

Смерть
До 1843

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