Гутов Федот Крест. Д. М.Зарослой Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутов Федот Крест. Д. М.Зарослой Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

30.11.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Гутов Василий Крест. Д. М.Зарослой Павлов

Мать: Гутова Стефанида Иванова

Бракосочетание
17.01.1871

Жена: Гутова Евдокия Федорова

М. 21 Ж. 21
Рождение ребёнка
17.11.1871

Сын: Гутов Григорий Федотов

Мать ребёнка: Гутова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
28.02.1873

Сын: Гутов Василий Федотов

Мать ребёнка: Гутова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
19.02.1874

Дочь: Мариамна Федотова

Мать ребёнка: Гутова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
29.02.1876

Дочь: Евдокия Федотова

Мать ребёнка: Гутова Евдокия Федорова

Смерть
30.11.1876
Малое Зарослое, Белозерский муниципальный район, Курганская область
27 лет, горячка
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