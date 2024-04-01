Гутов Федот Крест. Д. М.Зарослой Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти30.11.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Бракосочетание
17.01.1871
Жена: Гутова Евдокия Федорова
М. 21 Ж. 21
Рождение ребёнка
17.11.1871
Мать ребёнка: Гутова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
28.02.1873
Мать ребёнка: Гутова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
19.02.1874
Дочь: Мариамна Федотова
Мать ребёнка: Гутова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
29.02.1876
Дочь: Евдокия Федотова
Мать ребёнка: Гутова Евдокия Федорова
Смерть
30.11.1876
Малое Зарослое, Белозерский муниципальный район, Курганская область
27 лет, горячка