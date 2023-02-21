Огородников Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1908
Дата смерти08.02.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1908
Рождение ребёнка
16.11.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огородникова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1941
Сын: Огородников Леонид Александрович
Мать ребёнка: Огородникова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1946
Дочь: Прозорова Анна Александровна
Мать ребёнка: Огородникова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1987