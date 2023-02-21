Огородников Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1908

Дата смерти

08.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1908

Отец: Огородников Дмитрий Степанович

Мать: Огородникова Мария Степановна

Рождение ребёнка
16.11.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огородникова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
25.10.1941

Сын: Огородников Леонид Александрович

Мать ребёнка: Огородникова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
11.10.1946

Дочь: Прозорова Анна Александровна

Мать ребёнка: Огородникова Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Ольга Ивановна

Смерть
08.02.1987
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