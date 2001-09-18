Огородникова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.12.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огородников Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.10.1941

Сын: Огородников Леонид Александрович

Отец ребёнка: Огородников Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.10.1946

Дочь: Прозорова Анна Александровна

Отец ребёнка: Огородников Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Александр Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Смерть
03.12.1991
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