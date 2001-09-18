Огородникова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.12.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огородников Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.10.1941
Сын: Огородников Леонид Александрович
Отец ребёнка: Огородников Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.10.1946
Дочь: Прозорова Анна Александровна
Отец ребёнка: Огородников Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Смерть
03.12.1991