Прозорова (Огородникова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозорова (Огородникова) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1946

Дата смерти

18.09.2001

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Муж

1949 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1946

Отец: Огородников Александр Дмитриевич

Мать: Огородникова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
?.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прозоров Виктор

Рождение ребёнка
?.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прозоров Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прозоров Виктор

Работа или профессия
Неизвестно
аппаратчик
Смерть
18.09.2001
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