Прозорова (Огородникова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1946
Дата смерти18.09.2001
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1946
Рождение ребёнка
?.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прозоров Виктор
Рождение ребёнка
?.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прозоров Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прозоров Виктор
Работа или профессия
Неизвестно
аппаратчик
Смерть
18.09.2001