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Матвей Лаврентьев

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

10.11.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1816 ст.

Отец: Лаврентий Дмитриев

Мать: Анна Сергеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
31.01.1836 ст.

Жена: Александра Алексеева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.03.1837 ст.

Сын: Яков Матвеев

Мать ребёнка: Александра Алексеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.03.1839 ст.

Сын: Василий Матвеев

Мать ребёнка: Александра Алексеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.08.1840 ст.

Дочь: Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Александра Алексеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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