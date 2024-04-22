Матвей Лаврентьев
Место рождения
Дата рождения10.11.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1816 ст.
Отец: Лаврентий Дмитриев
Мать: Анна Сергеева
Бракосочетание
31.01.1836 ст.
Жена: Александра Алексеева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.03.1837 ст.
Сын: Яков Матвеев
Мать ребёнка: Александра Алексеева
Рождение ребёнка
17.03.1839 ст.
Сын: Василий Матвеев
Мать ребёнка: Александра Алексеева
Рождение ребёнка
09.08.1840 ст.
Дочь: Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Александра Алексеева
Смерть
Неизвестно