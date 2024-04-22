Анна Сергеева
Место рождения
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Бракосочетание
25.02.1812 ст.
Муж: Лаврентий Дмитриев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.11.1816 ст.
Сын: Матвей Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев
Рождение ребёнка
20.12.1819 ст.
Сын: Степан Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев
До 1839 года отпущен на вечную волю
Рождение ребёнка
04.01.1823 ст.
Сын: Федосей Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев
Рождение ребёнка
22.05.1825 ст.
Дочь: Федосья Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев
Рождение ребёнка
26.10.1828 ст.
Дочь: Анастасия Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев
Рождение ребёнка
02.10.1831 ст.
Дочь: Пелагея Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев
Рождение ребёнка
27.01.1835 ст.
Дочь: Аксинья Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев
Смерть
Неизвестно