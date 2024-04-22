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Анна Сергеева

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
25.02.1812 ст.

Муж: Лаврентий Дмитриев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.11.1816 ст.

Сын: Матвей Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.12.1819 ст.

Сын: Степан Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
До 1839 года отпущен на вечную волю
Рождение ребёнка
04.01.1823 ст.

Сын: Федосей Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.05.1825 ст.

Дочь: Федосья Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.10.1828 ст.

Дочь: Анастасия Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.10.1831 ст.

Дочь: Пелагея Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.01.1835 ст.

Дочь: Аксинья Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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