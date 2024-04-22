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Александра Алексеева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
31.01.1836 ст.

Муж: Матвей Лаврентьев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.03.1837 ст.

Сын: Яков Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Лаврентьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.03.1839 ст.

Сын: Василий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Лаврентьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.08.1840 ст.

Дочь: Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Лаврентьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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