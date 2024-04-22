Александра Алексеева
Место рождения
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Бракосочетание
31.01.1836 ст.
Муж: Матвей Лаврентьев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.03.1837 ст.
Сын: Яков Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Лаврентьев
Рождение ребёнка
17.03.1839 ст.
Сын: Василий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Лаврентьев
Рождение ребёнка
09.08.1840 ст.
Дочь: Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Лаврентьев
Смерть
Неизвестно