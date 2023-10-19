Мещерский Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Черткова София Павловна
Мать ребёнка: Мещерская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Мещерский Андрей Павлович
Мать ребёнка: Мещерская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещерский Алексей Павлович
Мать ребёнка: Мещерская Анна Андреевна
Смерть
1824