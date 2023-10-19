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Мещерский Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Мещерский Иван Никанорович

Мать: Мещерская Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Черткова София Павловна

Мать ребёнка: Мещерская Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Мещерский Андрей Павлович

Мать ребёнка: Мещерская Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещерский Алексей Павлович

Мать ребёнка: Мещерская Анна Андреевна

Смерть
1824
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