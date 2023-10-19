Мещерская (Зиновьева) Авдотья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерская (Зиновьева) Авдотья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1745

Дата смерти

26.12.1788

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.03.1763

Муж: Мещерский Иван Никанорович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Мещерский Павел Иванович

Отец ребёнка: Мещерский Иван Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещерский Андрей Иванович

Отец ребёнка: Мещерский Иван Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Meshchersky Boris Ivanovich

Отец ребёнка: Мещерский Иван Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безобразова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Мещерский Иван Никанорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.12.1788
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