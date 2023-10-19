Мещерская (Зиновьева) Авдотья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1745
Дата смерти26.12.1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.03.1763
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Мещерский Иван Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещерский Андрей Иванович
Отец ребёнка: Мещерский Иван Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Meshchersky Boris Ivanovich
Отец ребёнка: Мещерский Иван Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безобразова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Мещерский Иван Никанорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.12.1788