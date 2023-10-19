Мещерский Иван Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМещерский Иван Никанорович

Мещерский Иван Никанорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

31.08.1792

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Мещерский Никанор Алексеевич

Мать: Мещерская Ирина Петровна

Бракосочетание
29.03.1763

Жена: Мещерская Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Мещерский Павел Иванович

Мать ребёнка: Мещерская Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещерский Андрей Иванович

Мать ребёнка: Мещерская Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Meshchersky Boris Ivanovich

Мать ребёнка: Мещерская Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безобразова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мещерская Авдотья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.08.1792
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close