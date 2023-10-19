Мещерский Иван Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти31.08.1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Бракосочетание
29.03.1763
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Мещерская Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещерский Андрей Иванович
Мать ребёнка: Мещерская Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Meshchersky Boris Ivanovich
Мать ребёнка: Мещерская Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безобразова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Мещерская Авдотья Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.08.1792