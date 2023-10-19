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Мещерский Никанор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1700

Дата смерти

05.12.1761

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Мещерский Иван Никанорович

Мать ребёнка: Мещерская Ирина Петровна

Бракосочетание
1735

Жена: Мещерская Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерская Акулина Никаноровна

Мать ребёнка: Мещерская Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухотина Анна Никаноровна

Мать ребёнка: Мещерская Ирина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.12.1761
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