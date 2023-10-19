Мещерский Никанор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1700
Дата смерти05.12.1761
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1735
Сын: Мещерский Иван Никанорович
Мать ребёнка: Мещерская Ирина Петровна
Бракосочетание
1735
Жена: Мещерская Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерская Акулина Никаноровна
Мать ребёнка: Мещерская Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухотина Анна Никаноровна
Мать ребёнка: Мещерская Ирина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.12.1761