Сухотина (Мещерская) Анна Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотина (Мещерская) Анна Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

После 1700 г.р.

Мать

После 1710 г.р.

Дети

1768 г.р.
1770 г.р.
1771 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мещерский Никанор Алексеевич

Мать: Мещерская Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Сухотин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Сухотин Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Сухотин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Сухотин Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Мусина-Пушкина Настасья Николаевна

Отец ребёнка: Сухотин Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухотин Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухотин Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухотин Николай Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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