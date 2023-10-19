Сухотина (Мещерская) Анна Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Сын: Сухотин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Сухотин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Сухотин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Мусина-Пушкина Настасья Николаевна
Отец ребёнка: Сухотин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно