Сухотин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотин Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1768 г.р.
1770 г.р.
1771 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Сухотин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Сухотина Анна Никаноровна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Сухотин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Сухотина Анна Никаноровна

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Мусина-Пушкина Настасья Николаевна

Мать ребёнка: Сухотина Анна Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухотина Анна Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухотина Анна Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухотина Анна Никаноровна

Смерть
1794
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