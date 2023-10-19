Сухотин Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1768
Сын: Сухотин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Сухотина Анна Никаноровна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Сухотина Анна Никаноровна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Мусина-Пушкина Настасья Николаевна
Мать ребёнка: Сухотина Анна Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1794