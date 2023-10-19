Мещерская (Воейкова) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерская (Воейкова) Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1710

Отец: Воейков Пётр Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Мещерский Иван Никанорович

Отец ребёнка: Мещерский Никанор Алексеевич

Бракосочетание
1735

Муж: Мещерский Никанор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерская Акулина Никаноровна

Отец ребёнка: Мещерский Никанор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухотина Анна Никаноровна

Отец ребёнка: Мещерский Никанор Алексеевич

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