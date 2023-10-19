Мещерская (Воейкова) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1710
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1710
Отец: Воейков Пётр Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Мещерский Иван Никанорович
Отец ребёнка: Мещерский Никанор Алексеевич
Бракосочетание
1735
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерская Акулина Никаноровна
Отец ребёнка: Мещерский Никанор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухотина Анна Никаноровна
Отец ребёнка: Мещерский Никанор Алексеевич